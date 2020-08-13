محافظ البحيرة: تعويض أسر ضحايا العبارة بـ60 ألف جنيه

أرجع اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، غرق إحدى العبارات أمس إلى تحميلها بسيارتين، ما أدى إلى سقوطها في الماء، مضيفًا "كانت على البر بالظبط، والحادثة تمت جنب البر".

وأضاف "أمنة" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، إن المعدية كان بها 7 أشخاص، غرق 4 منهم، وعُثر على 3 جثث، ويتبقي جثة لم يتم العثور عليها، موضحًا أن الضفادع البشرية وصلت بعد ربع ساعة من الحادث، كما تم إرسال ونش لانتشال السيارات الغارقة والمعدية من المياه.

وأكد أن محافظة البحيرة تعاقدت على إنشاء كبري مشاه بقيمة 11 مليون جنيه، وسيتهم الانتهاء منه في شهر مارس المقبل، مشددًا على عدم استخدام العبارات مرة أخرى.

وبالنسبة للسيارات، أكد المحافظ أنه سيتم التنسيق مع وزارة النقل، وذلك لوجود كوبري على مسافة 15 كيلو مترًا، لافتًا إلى أن المعدية تم الكشف عليها يوم 25 يوليو الماضي، وتم إعطائها تصريح بالعمل مدة عامين.

وتابع: "الدولة بتؤدي اللي عليها، وزمن تنفيذ المشروع هو الموضوع، وتم زيادة تعويض الأفراد إلى 60 ألف جنيه من منطلق مسؤولية الدولة، ولا أخطاء فنية لدى الدولة في أي شيء، لكنها مع أبنائها في السراء والضراء".