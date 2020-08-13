صور.. انتشال ثاني سيارات معدية الموت بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من انتشال سيارة نقل أخرى كانت محملة بالسماد من معدية الموت التي غرقت فجر اليوم، بالرياح البحيري بقرية دمشلي التابعة لمركز كوم حمادة، فيما يكثف رجال الإنقاذ جهودهم لانتشال جثث الضحايا، بعدما دفعت بالعديد من رجال الضفادع البشرية.

واستخدمت قوات الحماية المدنية "ونش" كبير لانتشال السيارتين، وبسبب وزن السيارة الأخيرة الثقيل، جرف الونش السيارة حتى ضفة الرياح البحيري، ثم قام برفعها حتى استقرت خارج المياه.

وكانت معدية نقل أفراد وسيارات، غرقت بالرياح البحيري، قبل فجر اليوم، أمام قرية دمشلي التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، وجار البحث عن مفقودين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بغرق معدية بمياه الرياح التوفيقي، تقل 3 سيارات على الأقل بينهم سيارة طباخ بمعداته والعاملين معه، وتحركت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث.

وانتشرت قوات الإنقاذ النهري على ضفتي الرياح التوفيقي، بحثا عن غرقى ومفقودين.