بيومي فؤاد صاحب مشغل في "أمل حياتي"

قارب الفنان بيومي فؤاد، على الانتهاء من تصوير دوره في قصة "أمل حياتي"، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا".

وعلمت "الوطن"، أن فؤاد يجسد دور صاحب مشغل تعمل فيه الفنانة حنان مطاوع، بحسب الأحداث.

ويشارك في بطولة "أمل حياتي" سلوي عثمان، حنان سليمان، صبري عبدالمنعم، نور محمود، من تأليف أمين جمال وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.

وفي سياق آخر، يستضيف قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، بيومي فؤاد، وذلك الأحد المقبل فى تمام الساعة الثامنة مساء.

تأتي هذه الاستضافة، من خلال نشاط "نجم وندوة" بعد عودته بعد توقف قصر السينما عن الندوات، بسبب وباء كورونا الذى أوقف الأنشطة، ليس بمصر فقط ولكن فى العالم أجمع.

يدير "نجم وندوة" الناقد طارق الشناوي، ويعقب الندوة عرض فيلم "الكويسيين" بطولة الفنان القدير حسين فهمي وأحمد فهمي وبيومي فؤاد وشيرين رضا وأسماء أبواليزيد وأحمد فتحي، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.