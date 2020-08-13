أبرز معلومات عن الدكتور خالد مكين: "رحل طبيب آخر للغلابة"

سادت حالة من الحزن، عدد من حسابات تلامذته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث راح الكثيرون يعددون محاسنه، ويسردون العديد من المواقف الطبية التي ارتدى فيها ذلك الطبيب ثوب "معين المحتاجين"، ليصبح نبأ رحيل الدكتور خالد مكين عضو اللجنة الطبية العليا، كالصاعقة عليهم.

نعت النقابة العامة للأطباء، الدكتور خالد مكين أستاذ جراحة التجميل بكلية طب جامعة القاهرة ووكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع سابقًا، الذي وافته المنية اليوم، وتقدمت النقابة، في بيان اليوم، بخالص العزاء لأسرته، سائلة الله أن يرحمه برحمته الواسعة، وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء.

أبرز المعلومات عن الدكتور خالد مكين

- خالد مكين أحمد الرفاعي، ولد في 21 سبتمبر عام 1960.

- شغل عدة مناصب، أهمها أستاذ جراحة التجميل بكلية طب قصر العيني، ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

- كان عضوا في عدد من الجمعيات الطبية منها الجمعية الدولية لجراحي التجميل، وعضو الجامعة الأمريكية لجراحي التجميل.

- عمل استشاري جراحة التجميل بمصلحة الطب الشرعي.

- أحد مؤسسي الأكاديمية المصرية لجراحة التجميل.

وحرص عدد كبير من الشخصيات، على نعي الطبيب الرحل لإسهاماته الطبية خلال مسيرته، حيث وصفه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، أنه "ترك ورائه سيرة طيبة تملأ القلوب".

وعلق هاني يونس المستشار الإعلامي لرئاسة الوزراء على وفاته قائلا: "رحل طبيب آخر للغلابة".

كذلك نعاه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى، الأستاذ الدكتور خالد مكين أستاذ جراحة التجميل بكلية طب جامعة القاهرة.