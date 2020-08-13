وصول وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت في زيارة تضامنية

وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء اليوم، إلى العاصمة اللبنانية "بيروت"، في زيارة تضامنية مع لبنان.

ومن المقرر أن يلتقي ظريف، المسؤولين اللبنانين، وكان في استقباله في صالون الشرف في المطار وزير الخارجية شربل وهبه والسفير الإيراني في لبنان، والمستشارة عبير العلي من مديرية المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية، ووفد من السفارة الإيرانية في لبنان، وفقا لما ذكره موقع صحيفة "النهار" اللبنانية

زايد للأعمال الخيرية تتبرع بمليون درهم لمساندة الشعب اللبناني

من جانبها، أعلنت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والانسانية، عن تبرعها بمليون درهم لمساندة الشعب اللبناني أثر الأضرار الكبيرة التي لحقت بالعاصمة بيروت جراء الانفجار من أجل تخفيف المعاناة عن أهالي الشهداء والجرحى والمفقودين ولتقديم المساعدة للحالات المتضررة، وفقا لما ذكرته وكلة أنباء"الشرق الأوسط".

وقال مدير عام المؤسسة حمد سالم بن كردوس العامري، إن المؤسسة لن تتأخر عن تقديم أي مساعدة للشعب اللبناني، وذلك انطلاقا من تحقيق أهدافها التي أرسى معالمها زايد بن سلطان آل نهيان في مجال الاغاثة للمنكوبين والرازحين تحت دمار الكوارث، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".