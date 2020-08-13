إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بترعة البراجيل

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة، إثر سقوط سيارة ملاكي بترعة البراجيل، التابعة لمركز أوسيم بمحافظة الجيزة.

تبين من التحريات الأولية، التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، أن عجلة القيادة اختلت من يد السائق، ما أدى إلى سقوط السيارة بالترعة، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور مركز أوسيم، بلاغا يفيد بسقوط سيارة بترعة البراجيل أمام مصنع الجبنة، وإصابة 3 أشخاص بينهم قائد السيارة، ونجح رجال المباحث والمسعفين، في إنقاذ المصابين ونقلهم لمستشفى أوسيم، وعددهم ثلاثة أشخاص، وتم رفع وانتشال السيارة.

تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.