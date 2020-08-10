مصرع سائق وإصابة 7 ركاب في انقلاب ميكروباص ببني سويف

لقي سائق مصرعه وأصيب 7 أشخاص من محافظة سوهاج، في حادث سير وقع مساء اليوم، إثر انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بالطريق الصحراوي الشرقي ـ بحري نفق بياض العرب ـ ونقلت سيارات الإسعاف المصابين وجثة المتوفى إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي بحري نفق بياض العرب، ووجود جثة لشخص متوفى، وكذلك 7 مصابين بموقع الحادث، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

نتج عن الحادث وفاة "محمود عريبي حسن فاضل" سائق، 34 سنة، مقيم بالأقصر، وإصابة 7 أشخاص آخرين، هم: عوض حمدي عوض، 22 سنة، عامل، باشتباه ما بعد الإرتجاج كسر بالقدم اليسري، ومحمد حمدي عوض، 32 سنة، بكدمات بالصدر واشتباه كسر بالزراع الأيسر، وبيتر يونس حلمي، 24 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد شاهين أحمد، 22 سنة، كدمات وسحجات، وطارق محمد كامل، 35 سنة، باشتباه نزيف داخلي بالبطن وكسر بالساق الأيمن، وعبد الناصر فكري محمد، 40 سنة، بجروح وسحجات بالجسم، وأحمد سيد عوض، 40 سنة، باشتباه كسر بالقدم الأيسر، جميعهم يقيمون بمحافظة سوهاج.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بـ6 سيارات إسعاف لموقع البلاغ، وجرى نقل الضحايا إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا" وإيداع جثة المتوفى بمشرحة المستشفى، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.