إصابة 15 عاملا في انقلاب سيارة نقل بطريق "بلبيس - العاشر من رمضان"

أصيب 15 عاملًا من عمال اليومية بكدمات وجروح وسحجات، إثر انقلاب سيارة نقل كانت تقلهم على طريق "بلبيس - العاشر من رمضان".

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بتلقى مركز شرطة بلبيس بلاغًا بانقلاب سيارة نقل بطريق "بلبيس - العاشر من رمضان"، أسفر عن إصابة 15 من عمال اليومية بكدمات وجروح وسحجات.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة.