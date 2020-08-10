إصابة 15 عاملا في انقلاب سيارة نقل بطريق "بلبيس - العاشر من رمضان"
كتب:
نظيمه البحرواي
03:45 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
أصيب 15 عاملًا من عمال اليومية بكدمات وجروح وسحجات، إثر انقلاب سيارة نقل كانت تقلهم على طريق "بلبيس - العاشر من رمضان".
وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بتلقى مركز شرطة بلبيس بلاغًا بانقلاب سيارة نقل بطريق "بلبيس - العاشر من رمضان"، أسفر عن إصابة 15 من عمال اليومية بكدمات وجروح وسحجات.
وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة.