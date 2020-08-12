مصرع سيدة وإصابة 16 في حادث انقلاب أتوبيس بسانت كاترين

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 15 آخرون، في حادث انقلاب حافلة سياحية قادمة من محافظة الشرقية، على طريق وادي السعال بسانت كاترين.

تلقى اللواء أحمد الألفي مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من قسم شرطة سانت كاترين، يفيد انقلاب أتوبيس سياحي على بعد 50 كيلو متر من مدينة سانت كاترين، اتجاه وادي سعال، وأسفر الحادث عن وفاة سيدة، وإصابة 15 آخرين، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى دهب المركزي.

وتوجه اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إلى موقع الحادث، وتبين أن الأتوبيس كان يقل 27 راكبا، قادمين من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ومتجه إلى مدينة دهب عن طريق وادي السعال سانت كاترين.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى الدفع بـ 10 سيارات إسعاف لنقل الجثة والمصابين إلى المستشفى ليتلقوا الرعاية الصحية اللازمة، مؤكدًا أن جميع المصابين حالتهم الصحية مستقرة.

وقال العميد أحمد فتحي، مديرا إدارة مرور جنوب سيناء، إنه جرى الانتقال إلى موقع الحادث، ومعاينته من قبل ضباط مرور دهب وسانت كاترين، لتحديد أسباب الحادث.

ورجحت مصادر أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، أثناء مروره بمنحنى شديد الخطورة على الطريق.

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وسماع أقوال شهود العيان.