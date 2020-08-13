تعرف على أهم بنود اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، عن اتفاق حول تطبيع العلاقات رسميا بين إسرائيل والإمارات، واصفا هذا الاتفاق بالتاريخي.

وقال ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد، أنه جرى الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وجرى الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولاً إلى علاقات ثنائية، فيما صدر بيان مشترك للولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات حول هذا الشأن، وفقا لما ذكرته صحيفة "البيان" الإماراتية.

وترصد "الوطن" بنود اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة:

- مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

- توقف إسرائيل عن خطة ضم أراض فلسطينية بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبدعم من دولة الإمارات.

- يجوز لجميع المسلمين أن يأتوا لزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، وينبغي أن تظل الأماكن المقدسة الأخرى في القدس مفتوحة أمام المصلين من جميع الأديان.

- من المنتظر أن تجتمع وفود الدول الثلاث خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.

- ستقوم الإمارات وإسرائيل بتعزيز التعاون وتسريعه، فيما يتعلق بمعالجة وتطوير لقاح كورونا المستجد "كوفيد 19".