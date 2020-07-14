المحكمة تحدد الأسبوع المقبل لمحاكمة المتحرشين بـ"هنا الزاهد"

حددت النيابة العامة الأسبوع المقبل لمحاكمة المتهمين بالتحرش بالفنانة هنا الزاهد بعد إحالتهم إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح الشيخ زايد.

وكانت النيابة قررت إخلاء سبيل 5 عمال متهمين بضمان مالي، وأنكر المتهمون قيامهم بالتحرش بـ"الزاهد"، مشيرين إلى أنهم حاولوا إبداء إعجابهم بها فقط كفنانة.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال هنا الزاهد التي قررت بأنها أثناء قيادتها سيارتها فوجئت بسيارة نصف نقل بجوارها تحمل 5 شباب يحاولون الاقتراب منها ويتحدثون بألفاظ مشينة فحاولت الإسراع بسيارتها إلا أنهم لاحقوها وكانوا يضيقون الخناق عليها مع استمرار التلفظ بكلمات بذيئة فأخرجت هاتفها المحمول لتصويرهم وعندما شاهدوها تقوم بالتصوير أخفوا وجوههم وفروا هاربين بالسيارة والتي لم تتمكن من تحديد أرقامها.

مقطع فيديو.. كلمة "المتحرشين".. تفاصيل قادت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، لتحديد هوية 6 أشخاص ارتكبوا واقعة تحرش بالفنانة هنا الزاهد، وذكرت التحريات والتحقيقات أن الأشخاص المقبوض عليهم ارتكبوا واقعة تحرش لفظى بالفنانة فى منطقة الشيخ زايد.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التى جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الادارة العامة للمباحث، والعقيد طه فودة رئيس مباحث اكتوبر، والعقيد عمرو حجازى مفتش المباحث أن بداية الواقعة كانت برصد المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تضرر إحدى الفنانات من تعرضها لواقعة تحرش لفظى أثناء قيادتها سيارتها من بعض الأشخاص يستقلون سيارة نقل بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وبالفحص والتحري توصلت جهود الأجهزة الأمنية المعنية إلى أن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة تابعة لإحدى الشركات الخاصة، وأمكن ضبط السيارة وقائدها ومرافقيه الخمسة.

كانت الفنانة هنا الزاهد وثقت لحظة تعرضها للتحرش بمقطع فيديو، أظهر مجموعة من الرجال كانوا يحاولون اللحاق بها بينما كانت تقود سيارتها.

ونشرت "الزاهد" مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق "انستجرام"، يوثق الواقعة، وكتبت عليه: "المتحرشين".