رئيس جامعة القاهرة عن "كامبردج": "سياساتها غير عادلة أنا مش مسامحهم"

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن هناك في مصر نوعية من الطلاب بالغة التميز، وهم طلاب الثانوية البريطانية "IG"، نظرا لدراستهم أصعب نظام تعليمي على مستوى العالم باختيارهم، فالثانوية البريطانية الصعبة، تتطلب مذاكرة طوال الوقت، وإنفاق رهيب للغاية، كما أن الأسر نفسها، تختار هذا الطريق الصعب مع أبنائها من أجل تطويرهم علميا.

وأضاف "الخشت"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن طلاب الثانوية البريطانية، حدث معهم العام الحالي شيء غير متوقع وغير مألوف، بسبب الطريقة غير العادلة التي اتبعتها "كامبردج"، فمعظم طلاب مدراس الـIG في حالة من الانهيار الكامل.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن كامبردج عندما أعلنت معايير محددة، طبقت معايير أخرى غير عادلة، لا تتفق مع الدرجات وغير مفهومة، "مش عارفين طلعوا النتيجة بناء على اية، مش معقول على تقييم المدرسين فقط، ده تبقى مصيبة"، موضحًا أن كامبردج، أعطت الفرصة لأباطرة الدروس الخصوصية، أنهم يكايدوا بعض على حساب الطلاب، ويصفوا الحسابات اللي بينهم على حساب الطلاب.

وأشار إلى أن ما قامت به كامبردج يتعارض مع التقاليد البريطانية المعروف عنها العدالة والإنصاف، وتتبع سياسات غير عادلة، وتحبط أمال طلبة ذاكروا طول الوقت، "لو شوفت الولاد والبنات يشتغلوا طول الوقت، ويجلهم إحباط شديد في النهاية، أنا مش مسامحهم، ضيعوا آمال مجموعة كبيرة جدا من الثانوية البريطانية، في العديد من بلدان العالم، لازم تراجع نفسها ألف مرة، وبطالب الجهات المختصة والحكومة البريطانية مراجعة سياسات كامبردج غير العادلة".