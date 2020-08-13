اتحاد الثقافة الرياضية يطلق مسابقة لطلاب الجامعات بـ30 سؤالا

أعلن اتحاد الثقافة الرياضية عن انطلاق مسابقة الدورة الرياضية الإلكترونية الأولى لطلاب الجامعات والمعاهد العليا، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات.

وأكد الإعلامي أشرف محمود رئيس مجلس إدارة اتحاد الثقافة الرياضية، أن الدورة الرياضية الإلكترونية الأولى لطلاب الجامعات والمعاهد العليا تقام تحت شعار "الرياضة سماتنا.. حتى لو جوه بيتنا"، بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

وتنقسم فعاليات المسابقة الثقافية الى مرحلتين، حيث تقام الأولى منها خلال الفترة من 11 الى 13 أغسطس الجاري، وتتضمن استمارة إلكترونية "MCQ"، وتشمل 30 سؤالًا في المعلومات العامة الرياضية، ويشترط اجتياز المرحلة الاولى بالحصول على 28 نقطة من أجل التاهل للمرحلة الثانية من المسابقة.

وأضاف "محمود"، أن إقامة هذه المسابقة أحد أوجه التعاون والأنشطة المستمرة والمثمرة بين الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية واتحاد الثقافة الرياضية ، داعيًا جميع طلاب الجامعات والمعاهد العليا للمشاركة في هذا النشاط من خلال الرابط https://forms/zoQwW826LqhUgsj6 .