أحمد يتحدى نفسه: طالب وسمكري ومبيض محارة في وقت واحد.. والنتيجة 94.5%

استضاف الإعلامي أحمد فايق، الطالب أحمد زين، طالب الثانوية العامة، الذي امتهن مع والده مهنة مبيض محارة، كما عّمل في ورشة سمكرة سيارات مع اهتمامه بمراجعة دروسه، الأمر الذي أدى لحصوله على 94%، موضحًا أنه ظل يعمل في ورشة السمكرة حتى شهر أكتوبر الماضي، مع مراجعة دروسه باستمرار بجانب اعتماده على الدروس الخصوصية.

وأضاف "زين"، خلال برنامج "مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أنه كان يعمل بالنهار ويذاكر دروسه ليلًا، وبعد فترة من الوقت بدأ يعمل مع والده كمبيض محارة، ويرغب في الالتحاق بكلية الهندسة، فيما أعرب أحمد فايق عن إعجابه الشديد بطموحة: " يارب ولادي يبقوا زيك".

بينما قالت جهاد أحمد، مدرسة كيمياء وتنمية بشرية، إن مساعدتها للطالب أحمد، هو جزء من عملها، وليس أحمد فقط، بل هناك طلبة آخرون في حاجة للإرشاد النفسي والدعم، وتم التعامل معهم مع أكثر من مدرس وتم إعطائهم دروسًا مجانية، وبفضل الله حصلوا على مجاميع عالية.