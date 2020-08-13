أحمد فايق يعرض تقريرا عن الطالبة رنا رجب: الحلم يدهس الظروف

عرض الإعلامي أحمد فايق، تقريرًا للطالبة رنا رجب، في الثانوية العامة، الحاصلة على مجموع 99.6%، التي عانت من ظروف اجتماعية صعبة عقب وفاة والدها منذ ثلاث سنوات، وكانت والدتها بمثابة الأم والأب، ورغم ذلك تفوقت في دراستها، وذلك خلال برنامجه "مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة "DMC".

وقالت السيدة سميحة عبدالمقصود، خلال التقرير، إن الله كرم ابنتها بهذا المجموع بعد تعب كبير للغاية، خاصة في العام الحالي، الذي كان صعبًا على العالم أجمع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحة أن ابنتها كانت تستحق أكثر من ذلك، "بس الحمد لله بقى، كان نفسها تطلع من الأوائل".

وذكر التقرير أن "رنا" مثلها مثل الكثيرين "ناس كتير حلمهم أكبر من ظروفهم، فيه ناس ظروفهم تدهس الحلم، وناس حلمهم يدهس الظروف، وناس تانية تحول الظرف لتحدي، يحقق به الحلم"، فيما قالت والدتها إنها كانت تذاكر 10 ساعات يوميًا، ولله الحمد تعبها تكلل بالنجاح.

بينما قالت نجلاء عبدالمقصود، خالة الطالبة رنا، إنها كانت تعيش في جو من القلق قبل ظهور النتيجة، لكن الجميع كان يتعشم خيرًا، وقبل ظهور النتيجة بيوم واحد، قالت لها رنا "أنا يا خالتو هجيب فوق الـ99%".

وتابع التقرير: "زي ما الأم جدعة واستحملت، البنت كمان جدعة واتحملت، وربنا رضاهم هما الاثنين، والظاهر حلم الدكتورة هيتحقق، في أزمة كورونا قفلت على نفسها الأبواب وانتبهت للمذاكرة، كما أن والدتها واجهت شبح الفيروس بالعمل والدعاء".