أحمد فايق عن كورونا: الخوف الحقيقي في الشتاء المقبل

قال الإعلامي أحمد فايق، إن الشتاء المقبل سيشكل خوفًا حقيقيًا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، لو لم يصل العالم إلى لقاح أو مصل لعلاج هذا الفيروس قبل الشتاء، موضحًا أنه لا أحد يستطيع توقع مدى هجوم الفيروس في فصل الشتاء المقبل، وهل سيكون موجة عادية مثلما مر بها العالم، أم موجة أقل ضراوة، أو موجة أكثر ضراوة.

وأضاف "فايق"، خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن بعض الدول تُسجل درجات حرارة منخفضة جدًا في أوقات مبكرة، فبعض الدول يأتي بها الشتاء مبكرًا مثلا في أكتوبر، بينما مصر يكون موعد الشتاء في ديسمبر.

وأوضح أنه ثُبت علميا أن الشمس تقضي على الفيروس، وانتقاله على الأسطح في الصيف يكون أضعف، كما أن الإنفلونزا العادية تكون أكثر انتشاراً في الشتاء، "شكل الفيروس اللي جاي في الشتاء هيكون عامل إزاي أو هيتحور ويبقى عامل إزاي، محدش عارف حتى الآن، مفيش أي حاجة علمية توضح ذلك".