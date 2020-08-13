أحمد فايق يعرض حكايات عن متفوقي الثانوية العامة: التحدي يهزم الظروف

عرض الإعلامي أحمد فايق، تقرير تحت عنوان "التحدي يهزم الظروف.. حكايات 3 من متفوقي الثانوية العامة"، سلط خلالها الضوء على الطالب أحمد زين، الذي حصل على مجموع 95% في الثانوية العامة، رغم الضغوطات والظروف الصعبة التي عاشها، وذلك خلال برنامجه "مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة "DMC".

وجاء في التقرير: "الجملة اللي أولها بشتغل وبذاكر وآخرها مجموع 95%، لازم وسطها رحلة كفاح وشقى وعرق، تخلينا نبارك له، ونعتبره من الاوائل، مش بس في المجموع لكن كمان في التحدي".

وأوضح التقرير، أن أحمد زين امتهن مهن كبيرة مقارنة بعمره، فعمل مع والده كمبيض محارة، وعندما كّبر عمل في ورشة سمكرة سيارات، ومن هنا فٌتحت له طاقة الأمل والدعم على يد جهاد.

وقالت جهاد أحمد، مدرسة كيماء ومدرب تنمية بشرية، خلال التقرير، أنها وظفت نفسها لخدمة أي طالب لديه حلم، ولا يستطيع الوصول إليه، موضحة أنها ساعدت أحمد، ووفرت له وظيفة في الحضانة الخاصة بها، "كان بييجي يساعدني يومين في الأسبوع"، وذلك من أجل استكمال دراسته، وعدم التفريط في حلمه، الذي كان يّحلم بالالتحاق بكلية الهندسة.

وتابعت جهاد: "جبر بخاطرنا كلنا وأولهم أهله، والحمد لله جاب مجموع هندسة ولسه هنعمله تظلم"، ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل بّرع أحمد في مادة الفيزياء، وأصبح يساعد زملائه في تبسيط المعلومات التي يريدون فهمها، فقال إبراء سعيد، أحد زملاء أحمد، خلال التقرير، أنه عندما احتاج أحمد من أجل استذكار دروسه لم يتأخرعنه.