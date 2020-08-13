مستشار رئيس لبنان عن مرفأ بيروت وأزمة الاقتصاد: المصائب أتت فوق بعضها

قال رفيق شلالا، مستشار الرئيس اللبناني، إن تكاليف إعادة بناء مرفأ لبنان عملية ستأخذ وقت، والتقدير الأولي يكشف أن الخسائر 15 مليار دولار، بجانب خسائر المؤسسات والمنازل والممتلكات، التي قد تصل إلى 10 مليارات دولار، وهناك تحقيقات جارية حول الانفجار، وستظهر كافة التفاصيل.

وأضاف "شلالا"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، أن خسائر انفجار مرفأ بيروت ضخمة وكبيرة، ولم نتلقى أي مبالغ مالية والمساعدة عبارة عن أمور مستعجلة من مواد غذائية ومستلزمات طبية، والملف جرى تحويله إلى أعلى سلطة قضائية.

وأكد مستشار الرئيس اللبناني، أن ميشال عون تسلم تقريرا من جهاز أمن الدولة حول وجود هذه المواد بالمرفأ، وعلى الفور وجه بإجراء اللازم، لرفع الخطر عن المستودع.

وأوضح أن لبنان تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، بجانب وباء فيروس كورونا المستجد، وبالتالي "كل المصائب أتت فوق بعضها"، ثم انفجار مرفأ بيروت، مضيفًا: "معالجة الوضع الاقتصادي أمر طويل المدي، ونحن بانتظار لعودة البلاد لطبيعتها وتحسن الظروف لحين معالجة الأوضاع الاقتصادية الأخرى".