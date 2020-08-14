ترشيح نجلاء بدر لفيلم "ريتسا" أمام محمود حميدة وأحمد حاتم

رشح المخرج أحمد عبدالله صالح، الفنانة نجلاء بدر، للمشاركة في بطولة فيلمه الجديد "ريتسا"، الذي تجري تحضيراته على قدم وساق، تمهيداً لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

وتعاقد الفنان محمود حميدة وأحمد حاتم على المشاركة في بطولة الفيلم، ليتجدد تعاونهما السينمائي بعد فيلم "الغسالة" المعروض حالياً بدور العرض السينمائي، والذي تجاوزت إيراداته حاجز الـ 9 ملايين و400 ألف جنيه، وفقاً للبيانات الصادرة من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وانتهي السيناريست معتز فتيحة من كتابة السيناريو، الذي تدور أحداثه حول 3 قصص حب، ولكل قصة أحداثها وخطوطها الدرامية المنفصلة عن الأخرى.