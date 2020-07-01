بعد تألقها في رمضان.. نجلاء بدر تشارك في بطولتي فيلمين

تعيش الفنانة نجلاء بدر حالة من النشاط السينمائي خلال الفترة الحالية، وذلك بعد تعاقدها علي المشاركة في بطولة فيلمين هما "سوء الرجال" للمخرجة نيفين شلبي و"الوريد" للمخرج أحمد عبدالباسط.

وبدأت نجلاء تصوير أولى مشاهدها في "سوء الرجال"، قبل أيام، والذي يتعرض لمساويء الرجال بعد الزواج، وعلاقة المرأة بالرجل بشكل محايد، ويشاركها البطولة كل من باسم سمرة، انتصار، أحمد وفيق وآخرين، من تأليف وإخراج نيفين شلبي.

فيما تستعد نجلاء لتصوير دورها في فيلم "الوريد" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تدور أحداثه في أجواء من الأكشن والإثارة، حيث يشاركها البطولة كل من عمرو سعد، مصطفي شعبان، محمود حميدة، نسرين طافش وكوكبة من النجوم، من تأليف مصطفي حمدي.

وتألقت نجلاء بدر في دراما رمضان الماضي بمسلسلي "الفتوة" و"البرنس" أمام النجمين ياسر جلال ومحمد رمضان.