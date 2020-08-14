سياسي لبناني يبكي على الهواء ويشبه انفجار بيروت بـ"حريق روما"

وصف المحلل السياسي اللبناني فادي عكوم، انفجار مرفأ بيروت بـ"حريق روما"، مشيرًا إلى أن بعض السياسيين في لبنان يجلسون على التل يعزفون الموسيقى على انفجار بيروت، مثلما فعل نيرون بعد إحراقه روما، لافتًا إلى أن المسئولية مباشرة على البعض وغير مباشرة على آخرين، والأمر لا يتوقف على مسئولين وموظفين صغار فقط.

وأضاف "عكوم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، الذي تُقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON E"، أن هناك كوارث كبيرة ومعلومات خطيرة، فإذا ما أظهر التحقيق الجنائي سبب الانفجار ومن ورائه، سنكتشف مع الوقت الكثير من الحقائق.

وأشار السياسي اللبناني، إلى أن هناك اتجاه جدي لأول مرة لكشف نتيجة تحقيق كارثة بيروت، باكيًا فور سماعه أغنية "يا بيروت" بصوت الطفلة فرح بالأستوديو، قائلًا: "بيروت ليست مجرد مدينة، بل النور الأول وأول حبيب وعشيق، وأول كل شيء، وستظل أول كل شيء، وفى فترة قصيرة ستعود بيروت لنورها".

وقالت الإعلامية بسمة وهبة: "نحن معكم ونقف بجواركم بأجمل الأشياء"، مؤكدة دعمها للشعب اللبناني في أزمته.