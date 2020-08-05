محلل سياسي لبناني: الحكومة ستحاسب كل المسؤولين عن انفجار بيروت

علق شادي نشابة، المحلل السياسي اللبناني، على الانفجار الكبير الذي هز مرفأ بيروت أمس والقرارات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، قائلا إن الحكومة تحاول استيعاب الفاجعة التي حدثت بالأمس، ولكن الشعب حتى اليوم لديه شعور كبير بالغضب حول ما حدث أمس وهناك مطالبات باستقالات جماعية بمجلس النواب ومن كانوا في المسؤولية.

وأضاف "نشابة" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك مسؤولية جماعية لكل من تولى مسؤولية وزارة الأشغال والذين تقاعسوا في الإسراع في أخذ موقف بشأن المواد شديدة الانفجار بالمرفأ، ويبدو أن هناك قرار جدي من الحكومة بالمحاسبة السريعة والتي يمكن أن تشفي غليل غضب الشعب إلى حد ما.

وأوضح أن الأيام المقبلة ستكون أيام تلقف الصدمة في مدينة بيروت، وهناك تكاتف من كل المناطق اللبنانية مع العاصمة، لتقديم التبرعات والتبرع بالدم، ولكن عندما يستفيق الشعب من هذه الكارثة وعدم محاسبة المسؤولين سنشهد خلالها غضب الشعب في الشارع، مؤكدا أن ما حدث أمس لم يشهده لبنان في تاريخه.