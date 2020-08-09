سياسي لبناني: رئيس الحكومة كان ممكن يتفادى الانفجار بإشارة صغيرة

قال فادي عاكوم، محلل سياسي لبناني، إن ما شهده الشارع اللبناني من حالات الغضب ومظاهرات أمر طبيعي ومتوقع بعد الاستخفاف من قبل القيادة السياسية والحكومة اللبنانية هناك بعقول المواطنين بعد انفجار هائل في وسط العاصمة اللبنانية بيروت، وصاحب ذلك موجة غضب قوية وشرسة.

وأضاف "عاكوم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، أن المواجهات التي حدثت بين القوات الأمنية والمدنيين وصلت إلى الخط الأحمر، أي كانت شديدة وقوية للغاية، وذلك تسبب في سقوط حالة وفاة واحدة من الشرطة و 450 إصابة من الطرفين.

وأشار المحلل السياسي اللبناني، إلى أنه لم يعد يعرف ماذا ستكون الصورة في لبنان خلال الفترة المقبلة إذا ظلت الاحتجاجات في الشارع، فعدد الجرحى في تلك التظاهرات كبير جدًا ومؤشر خطير جدًا، كما أن المدنيين قاموا بحرق العديد من المباني واحتلال بعض الوزارات، فما كان يحدث في لبنان قبل التفجير لم يعد يحدث بعد التفجير.

وأوضح أن المواطنين اللبنانيين تحدثوا وطالبوا باستقالة الحكومة والتخلص من سلاح حزب الله، "لو قامت الحكومة بتقديم استقالتها والبحث عن حكومة مستقلة ربما الشارع قد هدا قليلا وليس كما حدث اليوم، بينما حسان دياب رئيس الحكومة قدم كلمة كوميدية ، أثرت في الشارع بشكل كبير كونهم شعروا أن هذه الكلمة استخفاف بعقولهم".

وأردف إلى أنه بالرغم من أنه لم يمضى سوى 6 أشهر فقط على تكليف حسان دياب برئاسة الحكومة واعتبارها حكومة إنقاذ إلا أنه كان من الإمكان بإشارة صغيرة أن يتخلص من الشحنة التي انفجرت، "لمصلحة مين ظلت الشحنة في مكانها، الشعب اللبناني هو الوحيد الذي دفع الثمن".