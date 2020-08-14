بسمة وهبة مشيدة بمساندة مصر لدول عديدة: بلدنا قدرها أن تكون كبيرة

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن مصر رغم الظروف الصعبة والتحديات التي تمر بها لكنها تقوم بدورها التاريخي في المساندة والدعم للدول الشقيقة، فرغم أنه في الظروف العادية كل دولة تحسب حساباتها بناء على مصالحها المباشرة، وهذه الحسابات تضيق وقت الأزمات وهذا ما حدث وقت أزمة كورونا وما ترتب عليه من أزمات اقتصادية، لكن هناك دولة قدرها أن تكون كبيرة وهي مصر.

وأضافت "وهبة"، خلال تقديمها برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، أن مصر دولة تّقود ولا تُقاد وداعمة في كل أزمة، ومدركة لدورها الإقليمي وبعدها الاستراتيجي مهما كانت الظروف الصعبة ولكن تقوم بدورها التاريخي في المساعدة والدعم، مشيدة بالجهود والدعم والمساندة التي قدمتها مصر خلال الأشهر الماضية، وخاصة الدعم المصري لإيطاليا في أزمة كورونا.

كما أشادت الإعلامية بموقف مصر ووقوفها بجانب دول أخرى عديدة في أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، أي دولة صديقة تتعرض لأي أزمة تكون مصر أول الحاضرين والداعمين والمساندين وهذا ما يوضح مغزى زيارة الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات المصرية، إلى جنوب السودان انطلاقًا من دعم مصر غير المحدود لاستقرار السودان.