بسمة وهبة مشيدة بنجاح انتخابات "الشيوخ": الشعب هزم مليارات المتآمرين

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بنسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ من قبل الناخبين، ومرور يومي الانتخابات والتي أجريت الثلاثاء والأربعاء، موضحة أن الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها الدولة في السنوات الأخيرة الماضية، تؤكد أن مصر أمام مشهد سياسي محترف ومنضبط، موضحة أن الشعب المصري هزم كل المليارات والمخططات الخارجية.

وأضافت "وهبة"، خلال تقديمها برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، أن محال الإخوان فشلت في دعوات المقاطعة، ومصر استطاعت فتح باب المراقبة بمنتهى الشفافية أمام كل المنظمات العالمية، وفكرة التزوير والتسويد والتلاعب في الانتخابات اختفت من المشهد السياسي الانتخابي في مصر.

وأشارت الإعلامية، إلى أننا نحن أمام إدارة محترفة وإصرار كامل من الدولة على النزاهة والشفافية، كما أن هناك وعيا كبيرا من قبل الشعب المصري لأهمية المشاركة السياسية وأهمية صوته الانتخابي، وأصبح لديهم اطمئنان لسير العملية الانتخابية بشكل نزيه، مع مشاركة كبيرة من قبل السيدات والشباب.