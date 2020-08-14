نجوم الفن ينعون سمير الإسكندراني: أعطى للوطن والفن الكثير

حالة من الحزن سيطرت على حسابات الفنانين عبر السوشيال ميديا فور إعلان خبر وفاة الفنان سمير الإسكندراني.

وكتب الفنان أحمد فهمي عبر تويتر "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازي في وفاة الفنان الكبير ⁧‫سمير الإسكندراني‬⁩".

وعلق الفنان محمود البزاوي قائلا: "رحل الأستاذ سمير الإسكندراني الذي أعطى للوطن والفن الكثير.. ألف رحمة ونور عليك يا أستاذ".

وكتب الفنان محمد عبدالرحمن عبر تويتر "الفنان الكبير ⁧‫سمير الإسكندراني‬⁩ في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعته مي كساب قائلة "الفنان ⁧‫سمير الإسكندراني‬⁩ في ذمة الله نسألكم الفاتحة والدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتبت إسعاد يونس عبر إنستجرام "وداعا سمير الإسكندراني إلى لقاء".

وكانت ابنة الفنان الراحل قد أكدت لـ "الوطن" نبأ الوفاة، فيما لم يتحدد بعد موعد تشييع الجنازة.

يذكر أن الفنان سمير الإسكندراني واحد من كبار الفنانين في مصر واشتهر بتقديم الأغاني الوطنية التي حققت نجاحًا كبيرًا.