رئيس المركز الكاثوليكي ينعي سمير الإسكندراني: رحل الأصيل

نعي الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، المطرب سمير الإسكندراني، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل عن عمر يناهز 82عاما.

وكتب "بطرس"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نقدّم تعازينا القلبية في رحيل الفنان المتميز والمصري الأصيل والمثقف المستنير المطرب سمير الإسكندراني الذي فقدته مصر والوطن العربي، طالبين له الرحمة من الله والعزاء لذويه ومحبيه".

وكانت ابنة الفنان الراحل قد أكدت لـ "الوطن" نبأ الوفاة، فيما لم يتحدد بعد موعد تشييع الجنازة.

يذكر أن الفنان سمير الإسكندراني واحد من كبار الفنانين في مصر واشتهر بتقديم الأغاني الوطنية التي حققت نجاحًا كبيرًا.