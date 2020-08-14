رئيس التحرير

محمود مسلم

نادية مصطفى تنعى الفنان سمير الإسكندراني

كتب:

ياسمين محمود
12:03 ص | الجمعة 14 أغسطس 2020
الاسكندراني

الاسكندراني

ناعت المطربة نادية مصطفى عبر حسابها بفيسبوك وفاة الفنان سمير الإسكندراني الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة.

وكتبت نادية: "البقاء والدوام لله عن نفسي ونقابة المهن الموسيقية نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بها ننعى وفاة الفنان سمير الإسكندراني للفقيد الرحمة ولأهله الصبر والسلوان".

وأكدت ابنة الفنان الراحل لـ"الوطن" نبأ الوفاة، فيما لم يتحدد بعد موعد تشييع الجنازة.

يذكر أن الفنان سمير الإسكندراني واحد من كبار الفنانين في مصر، واشتهر بتقديم الأغاني الوطنية التي حققت نجاحًا كبيرًا.

اقرأ المزيد:

رئيس المركز الكاثوليكي ينعي سمير الإسكندراني: رحل الأصيل

نقابة المهن التمثيلية تنعي سمير الإسكندراني

سمير الإسكندراني.. فنان غنى بـ 4 لغات وأسقط 6 شبكات تجسس إسرائيلية

ابنة سمير الإسكندراني: لم نحدد موعد الدفن حتى الآن