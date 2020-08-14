نادية مصطفى تنعى الفنان سمير الإسكندراني

ناعت المطربة نادية مصطفى عبر حسابها بفيسبوك وفاة الفنان سمير الإسكندراني الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة.

وكتبت نادية: "البقاء والدوام لله عن نفسي ونقابة المهن الموسيقية نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بها ننعى وفاة الفنان سمير الإسكندراني للفقيد الرحمة ولأهله الصبر والسلوان".

وأكدت ابنة الفنان الراحل لـ"الوطن" نبأ الوفاة، فيما لم يتحدد بعد موعد تشييع الجنازة.

يذكر أن الفنان سمير الإسكندراني واحد من كبار الفنانين في مصر، واشتهر بتقديم الأغاني الوطنية التي حققت نجاحًا كبيرًا.