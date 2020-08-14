شوقي: تغيير قيادات "التعليم" لتجديد الدماء ولا شأن له بالفساد

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على بعض ما يثار حول التغيرات التي تحدث في وزارة التربية والتعليم في المناصب القيادية.

وكتب شوقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان "عن الخوض في أمور إدارية وشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي" قائلًا: "تقوم الوزارة بتجديد الدماء في مواقع كثيرة علي مدار العام وهذا شأن داخلي بحت استعدادا لمرحلة جديدة".

وأضاف: "لقد تم تغيير أحد النواب للوزير منذ فترة وتغيير المسؤول عن التكنولوجيا التطبيقية وتغيير رئيس قطاع مكتب الوزير وتغيير رئيس مركز القيادات التربوية والكثير من القيادات وليس هناك ارتباط بفساد ولكن تجديد للدماء في مواقع متفرقة".

وتابع: "ولذلك ليس من الحكمة تداول أمور من الشأن الداخلي على مواقع التواصل أو الإعلام لأن الوزارة مسؤولة عن تقديم تعليم أفضل بينما التغييرات الداخلية تظل شأنا داخليا لا نريد الخوض فيه خارج الوزارة وأتمنى أن ينأى الجميع عن تناول موضوعات تتعلق بأشخاص بلا دليل ولمجرد الإساءة الشخصية"، مختتمًا: "وأرجو ألا ننزلق إلى تداول روايات وننسى أننا نستعد لعام دراسي قادم مليء بالتحديات".