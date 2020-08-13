"التعليم" تبحث مع مديري مدارس اللغات استعدادات العام الدراسي الجديد

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديري إدارة المدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية؛ استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2020-2021، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نائب وزير التعليم يشيد بدور المدارس الرسمية للغات في تقديم خدمة تعليمية متميزة

وأشاد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، بدور المدارس الرسمية للغات في تقديم خدمة تعليمية متميزة، لذلك توفر الوزارة كل وسائل الاتصال والتواصل مع المديريات التعليمية؛ لتقديم خدمة تعليمية متميزة، مؤكّدًا ضرورة التواصل الدائم والبناء مع مسؤولي المدارس الرسمية لغات بالإدارات التعليمية المختلفة.

وطالب الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، مديري المدارس بتوفير كل البيانات والإحصائيات التي تمكّن المسؤولين من اتخاذ القرارات السليمة، لضمان حسن سير العملية التعليمية بشكل دقيق ولمصلحة الطالب، مؤكّدًا أهمية تنفيذ الإدارة الرشيدة بالمدارس المعنية واستثمار الموارد المتاحة بشكل جيد لتقديم خدمة تعليمية متميزة.

مدير عام المدارس الرسمية والمتميزة للغات: نستعيعانة بالمدرسين إلكترونيا حتى الخضوع للمراجعة الأمنية

فيما قالت الدكتورة فاطمة الزهراء، مدير عام المدارس الرسمية والمتميزة للغات، إنَّ الاستعانة بالمدرسين عن طريق المشاركة المجتمعية يتمّ من خلال الحكومة الإلكترونية على أن يتمّ الخضوع للمراجعة الأمنية والضوابط التي تحددها الوزارة.

كما شهد الاجتماع، مناقشة عدد من المشكلات والعمل على حلها من قبل الوزارة وتفعيل دور مديري إدارة المدارس الرسمية لغات بالمديريات طبقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.