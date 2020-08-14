سمير الإسكندراني متحدثا عن أشهر أغانيه الوطنية: فوجئت بدموع الناس

قدم الفنان الراحل سمير الإسكندراني عددا من الأغاني الوطنية المشهورة حيث اشتهر كمطرب للأغاني الوطنية نستعرض أشهرها معكم كما يلي..

اللي عاش حبك يعلم

تعتبر من أشهر أغاني الفنان سمير الإسكندراني وهي من كلمات سمير الطائر وألحان جمال سلامة.

وتحدث الإسكندراني عن أغنية "اللي عاش حبك يعلم" والتي تم استدعاؤها في مشاركة المنتخب المصري في بطولة كأس العالم بروسيا وذلك خلال لقاء له مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز".

وقال الإسكندراني: "أنا استغربت من اللي حصل سيدات وشباب ورجال من الجنسين أجمعوا انهم كانوا بيسمعوا الأغنية فيبكوا بالدموع والظاهر إن في البعد بتبقى العاطفة الجياشة اللي بتربط الإنسان ببلده بتبقى الجرعة زايدة شويتين ولكن زيادة مصر بتحسيها قوي لما تبعدي عنها".

يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس

وغناها الفنان سمير الإسكندراني في ستينيات القرن الماضي أثناء أدائه الخدمة العسكرية كمجند مقاتل على الجبهة عام 1967 وهي من تأليف زميله على الجبهة آنذاك عبدالسلام أمين وألحان سيد مكاوي.

الإسكندراني حكى كواليس هذه الأغنية، مشيرًا إلى أنه كان مجندا في القوات المسلحة ويتردد على الإذاعة باستمرار من اجل اذاعة النشرة الإيطالية والتي كان يقدمها ضمن البرنامج الأيطالي بعد قرارات تمصير الإذاعة.

وأوضح الإسكندراني في لقاء تليفزيوني له أنه عرض الأغنية على عبدالحميد الحديدي أحد قيادات الإذاعة وقتها وأعجبته وأمر بتسجيلها وتم إسناد تلحينها للموسيقار سيد مكاوي.

وقال الإسكندراني: "كنت مجند في الجيش وكان ليا صلة بالإذاعة وكنت بذيع نشرة الأخبار في البرنامج الإيطالي أخدنا أجازة من المعسكر وروحنا لعبدالحميد الحديدي حما فاروق شوشة وعمل لنا قهوة بإيده وسمعناه أغنية يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس وقال مباشرة تسجل".

وأضاف: "الأغنية من سنة 67 ولسه عايشة والسبب إني كنت عسكري على الجبهة أنا وعبدالسلام أمين لأن اللي دخل الحرب غير اللي سمع عنها".

وانتقد الفنان سمير الإسكندراني الأغاني الوطنية هذه الأيام قائلًا في لقاء تلفزيوني له: "الأغاني الوطنية اللي بتتعمل النهارده الحقيقة مستصنعة ومش طالعة من القلب ومفبركة ومش زي أهو ده اللي صار ولا قوم يا مصري".