فيديو.. سمير الإسكندراني في مواجهة شاب ادعى أنه نجله: دي سرقة

ظهر شاب في أحد المهرجانات الفنية وادعى أنه "أحمد سمير الإسكندراني" وأنه نجل الفنان سمير الإسكندراني ويمثل منذ 6 سنوات ويجيد 4 لغات أجنبية مثل والده الذي يجيد 7 لغات حسب ادعائه.

وعلق الفنان الراحل سمير الإسكندراني، على هذه الواقعة قائلًا إنه "لا يتواجد في مكان عام إلا ويخبرونه بأن ابنه كان يتحدث عنه، ويخبرهم بمعلومات عنه، ويزعم أنه ابنه ويتحدث في أحد الفيديوهات عن مواقفه الوطنية".

وأضاف الإسكندراني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، آنذاك أنه حاول الاتصال بهذا الشاب عن طريق بعض الوسطاء ليطلب منه التوقف عن التسلق على أكتاف الآخرين، ويدعي أنه ابنه.

واعتبر الإسكندراني ما يحدث بأنه "واقعة سرقة"، لافتا إلى أنه لم يتقدم ببلاغ للنائب العام حتى الآن، مؤكدًا أنه يكتفي بنفي هذه السرقة المعنوية عن طريق الإعلام.

وفي أول مواجهة بينهما عبر الهاتف نفى أحمد سمير، الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو، وادعى أنه ابن الفنان سمير الإسكندراني، إنه لم يقصد الادعاء بأنه نجل الإسكندراني، لافتا إلى أن ما حدث هو أن المراسل وصفه بأنه نجل الإسكندراني، ما دفعه للتمادي مع المراسل في ادعائه وعدم نفيه.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامجه "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم": "الناس في مصر مأفورة في كل حاجة".

وصف الفنان سمير الإسكندراني ما حدث بأنه "جريمة سطو وانتحال شخصية" موجها حديثه للشاب في مداخلة مع البرنامج "مهما حاولت أنك تلطف وتستظرف في طريقة العرض، لكن السياق يظل سياق سرقة، وأنا محبتش أقدم شكوى للنيابة العامة، والنسب بتروح فيه رقاب عندنا في الصعيد".

وشبه الإسكندراني ما فعله الشاب بـ"نطة عوجة"، مضيفًا: "ده بيتصرف على أساس انه ابني، وبيعرف لغات زيي، وعنده مواقف وطنية زيي"، متابعا: "أنت أخطأت ومش عاوزين نقسوا عليك لكن دي سرقة".

واعترف الشاب أحمد سمير بأنه أخطأ، قائلا: "ساعات الواحد بيسعى من هنا أو من هنا بأي طريقة للوصول لهدف، ومفيش حد في الدنيا بيسعى أنه يضر حد وأنا بعترف إن أنا غلطان".