رئيس "القومي للسينما" تنعى سمير الإسكندراني: رمز للفن المصري الأصيل

نعت الدكتورة سعاد شوقي، رئيس المركز القومي للسينما، بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير الإسكندراني، الذي توفي مساء أمس بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر ناهز الـ82 عاما.

وذكرت سعاد شوقي أن الراحل كان رمزا للفن المصري الأصيل ومثالا للفنان المثقف المستنير صاحب الصوت المتميز الرائع الذي سيظل محفورا في أذهاننا جميعا، وستظل أعماله واحدة من تراث الثقافة المصرية.

وتقدمت شوقي بخالص التعازي لأسرة الراحل متمنية من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته.