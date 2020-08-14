خلفان: الإخوان أول من رحبوا بالعلاقات مع إسرائيل ثم ينتقدونها الآن

علق الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي بالإمارات العربية المتحدة، على إعلان قيام علاقات بين الإمارات وإسرائيل مقابل التوقف عن ضم أراضٍ فلسطينية جديدة.

وكتب تميم عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إسرائيل وفلسطين ليست قضية سياسية.. قضية إرث أرض اختلف عليه.. قسمت وكان القسم الأكبر للعرب الفلسطينيين والأقل لليهود.. اليهود قبلوا بالتقسيم والعرب رفضوه، وتمكنت إسرائيل.. لأنها قبلت بقيام الدول وخسر العرب لأنهم رفضوا قيام الدولة المقسمة"، مضيفًا: "ولذلك الضم لا يعطي حقا منتزعا لإسرائيل".

وتابع: "من هنا كل الوثائق الأممية تقر بحق الفلسطينيين في أرضهم".

وانتقد تميم كل من هاجموا الإمارات، قائلًا: "السلطة تتعامل مع إسرائيل ومع الدول العربية التي تتعامل مع إسرائيل....لكن الإمارات ترى في تعاملها مع إسرائيل طعنة لها من الخلف" معتبرًا أن ذلك: "سلطة بطيخ" مضيفًا: "إذا أردت أن تكون حكما منصفا بين طرفين كن صديقا للإثنين....أما بقاؤك مع طرف دون الآخر لا يجعلك منصفا".

واختتم: "آخر من يتكلم عن العلاقة مع إسرائيل للدول العربية.. الإخوان.. لأنهم أول من رحب بها في حكم مرسي"، مضيفًا "وبعدين عيب انت تعمل نفس العمل وتنكره على الآخر".

وكان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كتب في تغريدة عبر "تويتر": "في اتصالي هاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية".

وأضاف: "كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية".