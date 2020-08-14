التفاصيل الكاملة لمصرع طفل في حفل زفاف بالمطرية

كشفت مباحث القاهرة تفاصيل مصرع طفل صعقا بالكهرباء في أثناء حضوره حفل زفاف، حيث تبين أن الضحية في أثناء وجوده في حفل الزفاف، أمسك دون قصد بسلك الكهرباء في أثناء مشاهدة حفل الزواج، ما أدى إلى وفاته صعقا بالكهرباء، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ التحقيق.

وتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، بلاغا بنشوب مشاجرة في منطقة المطرية في أثناء حفل زفاف، وتبين من التحريات أن سبب المعركة هو وفاة طفل صعقًا بالكهرباء.

وأضافت التحريات أن الشرطة نجحت في القبض على 2 من المسؤولين في حفل الزفاف، ودلت التحريات إلى أن الطفل يدعى آدم 6 سنوات تلميذ بالصف الأول الابتدائي، وأنه في أثناء دخول الطفل لمنزله لامس الكهرباء المتصلة "بالكوشة"، ما أدى لوفاته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيق.