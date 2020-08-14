القبض على مسجل خطر بتهمة سرقة المساكن

تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من كشف هوية المتهم باقتحام شقة سكنية بالنزهة بالسلاح وسرقة محتوياتها.

وتبين أن المتهم مسجل خطر في العقد الرابع من العمر وسبق اتهامه في 9 قضايا، وضبط وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغاً من أحد المواطنين باكتشافه سرقة بعض المصوغات وشاشة LCD و(2) هاتف محمول وبعض المتعلقات الشخصية من داخل مسكنه.

وبتكثيف الجهود وإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب التسلق وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.