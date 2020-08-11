صور.. خدمات أمن القاهرة تستقبل الناخبين بالكمامات وأجهزة قياس الحرارة

استقبلت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين العملية الانتخابية بمديرية أمن القاهرة، الناخبين اليوم أثناء الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالكمامات وأجهزة قياس دراجات الحرارة، للتأكد من سلامتهم حتى إتمام العملية الانتخابية، كما عقمت مديرة أمن القاهرة اللجان الانتخابية قبل فتح اللجان أبوابها أمام الناخبين.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.