قسم المرج ينقل معاق ذهنيا إلى مستشفي لتلقي العلاج عقب التعدي عليه من مسجل خطر

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تفعيل المرورات بدوائر المراكز والأقسام.. وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية، تلاحظ لهم تواجد شخص "مجهول الهوية" فى العقد الثالث من العمر وبه إصابات عبارة عن "جروح سطحية وحروق بالوجه والصدر واليدين" وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وتعذر سؤاله لكونه "من ذوى الإحتياجات الخاصة" – معاق ذهنياً-.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المجنى عليه كان صحبة أحد الأشخاص (مسجل خطر "فرض سيطرة" سبق إتهامه فى 40 قضية ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام) وأنه وراء إحداث إصابته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بسابقة تعرفه على المجنى عليه وحال تواجدهما بمحل سكنه طلب منه المُصاب مبلغ مالى إلا أنه رفض فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها على المجنى عليه بالضرب وقام بسكب كمية من سائل البنزين عليه وأضرم النيران به محدثاً إصابته المشار إليها.

تم بإرشاده ضبط زجاجة بها آثار لسائل البنزين بمسكنه والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة