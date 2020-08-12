أمن القاهرة يسهل عملية التصويت بالكراسي المتحركة ومندوبي الشرطة

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالدفع بالمئات من مندوبي الشرطة والكراسي المتحركة لمساعدة كبار السن في الدخول الي اللجان الانتخابية للأدلاء بأصواتهم

ورصدت الوطن في لجنه مدرسة الزهراء بمنطقة الدرب الأحمر قيام عدد من مندوبي الشرطة بمساعدة العديد من كبار السن في إرتداء الكمامات و توصيلهم الي صناديق الإقتراع ثم مرافقتهم الي خارج اللجنه بعد انتهاء التصويت

و في لجنه مدرسة سيزا نبراوي بالتجمع قيام مندوب شرطة بحمل مسن علي كرسي متحرك ومساعدته في الذهاب اللي صناديق الأقتراع

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، أمس وتنتهي اليوم للمصريين في الداخل، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.