ختام دورة إعداد المعلم الجامعي في جامعة أسيوط

اختتمت كلية التربية بجامعة أسيوط أعمال الدوره التدريبية الـ 64 لإعداد المعلم الجامعي، والتي نظمتها الكلية "أون لاين" وبمشاركة نحو 160 من المعيدين والمدرسين المساعدين في جميع التخصصات من كليات الجامعة.

يأتي ذلك في إطار خطة الجامعة الهادفة لمواكبة كل الاتجاهات الحديثة في التعليم، والسعي للتميز واحتلال مراكز القيادة والتقدم في مختلف مجالات البحث العلمي المهنية والأكاديمية والثقافية.

ومن جانبه شارك الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، في محاضرة علمية خلال أعمال دورة الأنشطة الطلابية ودورها في دعم العملية التعليمية، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك عقد دورات إعداد المعلم الجامعي.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا، إلى أهمية العمل على تطوير المنظومة العلمية والأكاديمية داخل الجامعة وحرصها على تشجيع مختلف الدراسات العلمية والبحثية القائمة على أسس علمية ومنهجية سليمة.