نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد اختبارات القدرات بـ"التربية النوعية"

أكد الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، انتظام أعمال اختبارات القدرات بالجامعة وسيرها وفق الخطة الموضوعة لها، والتزام إدارات الكليات بالتوجيهات الصادرة لهم بتوفير سبل الدعم والرعاية للطلاب خلال أدائهم الاختبارات.

وفي سياق متصل تفقد غريب، اليوم الأحد، كلية التربية النوعية والتقى بالدكتور وجدي رفعت نخلة عميد الكلية ووكلاء الكلية وأساتذتها المختصين، للاطمئنان على سير اختبارات القدرات في أول أيام انعقادها والتي بدأت أمس بتسجيل الطلاب الراغبين في أداء اختبارات الكلية .

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى التزام الكليات الثلاث المعنية باختبارات القدرات بالضوابط الوقائية المعلنة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، من استخدام كواشف حرارية لقياس درجة حرارة الطلاب وتقسيم الطلاب إلى مجموعات قليلة العدد لمنع التكدس، وارتداء الكمامات واستخدام المطهرات الشخصية وأدوات تعقيم الأسطح.

وأوضح رفعت، أن اختبارات القدرات تجرى بالكلية للراغبين في الالتحاق بقسمي التربية الفنية أو الموسيقية، حيث تستقبل الكلية يوميا الطلبة الراغبين في تسجيل حضورهم لأداء الاختبارات مع تخصيص 3 أيام أسبوعيا لإجراء الاختبارات وهي أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، والمقرر أن يشهد كل يوم اختبار نحو 225 طالبا.

ونوه عميد الكلية بأن المدة الزمنية للاختبارات تبلغ نحو ساعتين ونصف، حيث تشمل اختبار القدرات الفنية امتحانات الرسم والتصميم، بينما يتضمن امتحان الموسيقى الإيقاع والاستماع.

وأضاف أنه وفقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات، يمنع دخول أولياء الأمور مع الطلاب للكلية، مع حظر دخول الطالب بالتليفون المحمول داخل اللجان.

وعن الأوراق المطلوبة من الطالب عند سداد الرسوم، أوضح أنها تتضمن أصل وصورة رقم الجلوس والبطاقة الشخصية، وصورتين شخصيتين وأصل إيصال تسجيل رغباته على الموقع الإلكتروني والتابع لوزارة التعليم العالي على الربط التالي www.tansik.egypt.gov.eg.