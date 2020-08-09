تعيين 3 رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة أسيوط

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عدداً من قرارات التعيين الجديدة داخل عدد من كليات الجامعة، والتي تضمنت 3 رؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة، حيث نصت القرارات في كلية الطب على تعيين الدكتورة إيمان رياض محمد حفني رئيساً لقسم الأمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة بالكلية، وذلك لمدة 3 سنوات.

كما شملت القرارات في كلية التمريض تجديد قيام الدكتورة نرمين محمود عبد العزيز بركات بعمل رئيس قسم تمريض المسنين بالكلية وذلك لمدة عام، وفي كلية التربية الرياضية تجديد تعيين الدكتور عماد الدين شعبان علي حسن رئيساً لقسم علوم الصحة الرياضية بالكلية وذلك لمدة 3 سنوات.