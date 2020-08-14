عاجل.. الحكومة: لن نحصل "متأخرات الكهرباء" وفق الأسعار الجديدة

أكدت رئاسة مجلس الوزراء، عدم تحصيل مستحقات الكهرباء القديمة المتراكمة لدى المستهلكين وفقاً للأسعار الجديدة.

ونقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات الصادر عنه قبل قليل، إنه سيتم تحصيل المتأخرات لدى المستهلكين حتى 30 يونيو الماضي وفقاً لأسعار شرائح الكهرباء السارية في ذلك التوقيت، وليس بالأسعار الجديدة التي تم تطبيقها بدءاً من يوليو 2020، مع تقديم تسهيلات للمستهلكين لسداد المديونيات التي تراكمت عليهم.

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