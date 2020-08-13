تجنب هذه العادات حتى لا تدفع أموالا كثيرة لفاتورة الكهرباء

حرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على توعية المواطنين بشكل عام بطرق الاستخدام الأمثل للكهرباء.

وترصد "الوطن" في السطور التالية، بعض السلوكيات التي يجب التوقف عنها، لخفض قيمة فاتورة الكهرباء، وفقًا لما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وذلك استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سلوكيات يجب التوقف عنها لتخفيض قيمة فاتورة الكهرباء

- تراكم الثلج في فريزر الثلاجة، حيث تغفل العديد من ربات البيوت عن إزالة الثلج الزائد من الفريزر أو الديب فريز، مما يرفع استهلاك الطاقة ويزيد من قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء.

ـ فتح الثلاجة بشكل مستمر، فعند تكرار فتحها يرفع استهلاك الطاقة، لذا يفضل استخدام مبرد مياه او كولمان للشرب صيفًا لتقليل عدد مرات فتح الثلاجة.

ـ استخدام السخان عند الاستحمام بطريقة خاطئة، حيث يجب تسخين المياه عند استخدامها مباشرة للاستحمام، وعدم تخزينها لفترة طويلة، ويفضل استبدال سخان الماء الكهربائي بسخان الطاقة الشمسية، أو الغاز الطبيعي.

ـ الاعتماد على الفرن الكهربائي بشكل مبالغ فيه ويفضل تجنب تكرار فتحه للاطمئنان على الطعام، لأن فتح الباب يخفض درجة الحرارة 25 درجة وبالتالي يحتاج طاقة أكثر للعمل، وينصح باستخدام المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن، لأنه يستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل.