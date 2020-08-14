غدا انطلاق مبادرة العناية بصحة الأم والطفل بالشيخ زويد

أعلنت الإدارة الصحية بالشيخ زويد بشمال سيناء، انطلاق مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين، ابتداءً من غدا السبت.

وأوضح البيان، أن أماكن تواجد الفرق الطبية المشاركة في المبادرة: 1- رعاية الأم والطفل بالشيخ زويد، 2- وحدة أبو طويلة الصحية، 3- مركز أبورفاعي بحي الكوثر.

يأتي ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعناية بصحة الأم والطفل للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان.

واشار البيان إلى أن المستهدف جميع السيدات الحوامل الجدد والمترددات، من أول شهر حتى الشهر التاسع للحمل.

واوضح البيان أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة، بفيروس "بي" (HBV) وفيروس نقص المناعة البشري (HIV)، ومرض الزهري للسيدات الحوامل (TB).

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية في الشيخ زويد، والدكتور طارق شوكة مدير الصحة بشمال سيناء.