السلطات الأفغانية تبدأ عملية إطلاق سراح سجناء طالبان المتبقين

أعلن مكتب مجلس الأمن القومي الأفغاني، اليوم الجمعة، أن سلطات البلاد بدأت عملية إطلاق سراح 80 سجينا مدانا منتمين لحركة طالبان من أصل 400 سجين.

وذكر مكتب مجلس الأمن القومي - في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - أن حكومة أفغانستان أطلقت بالأمس - بناء على موافقة اجتماع لممثلي القبائل "لويا جيرغا" - سراح 80 سجينا مدانا لطالبان من أصل 400 وذلك لتسريع الجهود من أجل مفاوضات مباشرة ووقف دائم لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد".

ومن المتوقع، أن ينطلق الحوار بين طالبان والحكومة الأفغانية خلال أيام من إتمام الإفراج عن عناصر الحركة.