أفغانستان: إصابة 9 أفراد من أسرة واحدة في هجوم بالهاون لحركة طالبان

أطلق مسلحو طالبان قذيفة هاون على منزل في شرقي أفغانستان؛ ما أسفر عن إصابة 9 أفراد على الأقل من أسرة واحدة.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، عن "فيلق سيلاب 201"، في بيان، أن مسلحي طالبان أطلقوا القذيفة على منزل في منطقة شيرزاد بإقليم ننجارهار، بينما لم تعلق طالبان على الأمر حتى الآن.

مقتل 7 من رجال الشرطة في انفجار سيارة مفخخة بمدينة "جازني"

وفي سياق متصل، أشار مصدر أمني أفغاني، اليوم، إلى مقتل 7 من رجال الشرطة وإصابة 15 آخرين، جراء انفجار سيارة مفخخة بمدينة "جازني" منذ ساعات.

وقال المصدر إنه جرى نقل المصابين إلى العاصمة كابول، بطائرة مروحية لتقلي العلاج اللازم، مشيرا إلى أن 3 منهم في حالة حرجة، وفقًا لما ذكرته قناة "طلوع" الأفغانية.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان، إن المهاجمين حاولوا اقتحام مجمع لقوات الأمن في أعقاب الانفجار، وجرى قتلهم جميعا.

ولم تعلن أي جماعة أو جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.

اللويا جيرجا يوافق على الإفراج عن 400 سجين من طالبان

من جانبه، وافق مجلس القبائل الأفغاني "اللويا جيرجا"، اليوم، على الإفراج عن 400 سجين من حركة طالبان ارتكبوا جرائم خطيرة بينها هجمات استهدفت أجانب وأفغانًا، وأدت إلى سقوط قتلى.

وذكرت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية، في وقت سابق، أن مستقبل هؤلاء السجناء يشكل شرطًا أساسيًا لبدء مفاوضات بين حركة طالبان والحكومة، اللتين اتفقتا على تبادل سجناء قبل المفاوضات.

وقالت عضو المجلس عاطفة طيب، "إنه من أجل إزالة العقبات التي تمنع بدء محادثات السلام ووقف القتل، وافق اللويا جيرجا، على الإفراج عن السجناء الـ400 الذين تطالب بهم طالبان".