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محمود مسلم

إعادة فتح أكبر سوق للجملة في بكين بعد انحسار "كوفيد-19"

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أ ش أ
12:20 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
كورونا في الصين

كورونا في الصين

أعلنت سلطات العاصمة الصينية (بكين) إعادة فتح سوق شينفادي، أكبر سوق جملة للفاكهة والخضراوات واللحوم في بكين، بداية من غد السبت، بعد تعليق عمله لمدة نحو شهرين لتسببه في عودة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وإصابة نحو 335 شخصًا بالفيروس.

وقال "تشو شين تشون" النائب التنفيذي لرئيس منطقة فنغتاي التي تضم السوق، اليوم الجمعة، إنه سيجرى غدًا السبت إعادة فتح جزء من السوق، يغطي 60% من حجم معاملات الفاكهة والخضراوات في الأوقات العادية، بينما سيتم استئناف عمل باقي السوق قبل 10 سبتمبر المقبل.

وأضاف "تشون" أنه بعد إعادة الفتح سوف يعلق السوق تجارة التجزئة ويغلق أبوابه أمام المستهلكين الأفراد، فيما يتعين على جميع البائعين والمشترين التسجيل بالاسم الحقيقي أولًا قبل دخول السوق.

يشار إلى أنه تم تأسيس سوق خضراوات بمساحة ألف متر مربع خارج سوق شينفادي لتلبية طلبات سكان المناطق القريبة، خلال فترة إغلاق السوق.

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