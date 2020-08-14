وفاة ثاني طبيب مصري بالكويت بعد إصابته بفيروس كورونا

توفي ثاني طبيب مصري من العاملين بمستشفى الأميري بوزارة الصحة الكويتية، اليوم، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ولفظ الدكتور عواد عبدالحميد عواد، 50 عاما، والذي يعمل اختصاصي أمراض باطنية في الكويت منذ 18 عاما، أنفاسه بعد صراع طويل مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ومضاعفاته.

كان الطبيب المصري أصيب بالفيروس في شهر مايو الماضي، وتدهورت حالته ومكث فترة طويلة بالعناية المركزة بمستشفي جابر، ثم تحسنت حالته قليلا وخرج من العناية المركزة ثم من المستشفى في وقت لاحق، إلا أن مضاعفات الاصابة السابقة بكورونا عاودته مرة أخرى، لتصعد روحه إلى بارئها بعد صراع طويل مع هذا المرض.

كان الدكتور طارق حسين مخيمر أول طبيب مصري يتوفى في الكويت، أثناء مشاركته في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).