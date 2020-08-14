رئيس التحرير

محمود مسلم

وفاة ثاني طبيب مصري بالكويت بعد إصابته بفيروس كورونا

كتب:

أ ش أ
11:05 ص | الجمعة 14 أغسطس 2020
وفاة بسبب كورونا

وفاة بسبب كورونا

توفي ثاني طبيب مصري من العاملين بمستشفى الأميري بوزارة الصحة الكويتية، اليوم، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ولفظ الدكتور عواد عبدالحميد عواد، 50 عاما، والذي يعمل اختصاصي أمراض باطنية في الكويت منذ 18 عاما، أنفاسه بعد صراع طويل مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ومضاعفاته.

كان الطبيب المصري أصيب بالفيروس في شهر مايو الماضي، وتدهورت حالته ومكث فترة طويلة بالعناية المركزة بمستشفي جابر، ثم تحسنت حالته قليلا وخرج من العناية المركزة ثم من المستشفى في وقت لاحق، إلا أن مضاعفات الاصابة السابقة بكورونا عاودته مرة أخرى، لتصعد روحه إلى بارئها بعد صراع طويل مع هذا المرض.

كان الدكتور طارق حسين مخيمر أول طبيب مصري يتوفى في الكويت، أثناء مشاركته في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

اقرأ المزيد:

رئيس وزراء نيوزيلندا تمدد العمل بقيود مكافحة كورونا 12 يوما

"القوى العاملة": التفتيش على 18246 منشأة لمتابعة إجراءات كورونا

الحكومة تنفي 11 شائعة: منها انتشار بطيخ مسمم والتوقف عن مواجهة كورونا

عاجل.. مجلس الوزراء يناشد المواطنين الالتزام بـ"إجراءات كورونا"