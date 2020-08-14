قبل الشراء.. قارن بين سيارتي "بي واي دي‬ S5" و"شيري تيجو 3"

يبحث عشاق السيارات دائما، عن السرعة والراحة والإمكانيات، في ظل المنافسة بين مصنعي السيارات في العالم، حيث تأتي كل عام، المفارقات والمقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم.

وخلال السطور التالية، تستعرض "الوطن"، مقارنة بين سيارتين، هما "بي واي دي‬ S5"، و"شيري تيجو 3".

السيارة بي واي دي‬ S5

تضم السيارة محركاً بسعة 1500 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 156، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ساعة.

وبها ناقل سرعة أوتوماتيك مزود بـ6 سرعات، وتستهلك السيارة قطع مسافة 100 كم 5.8 لتر من الوقود.

بلد المنشأ للسيارةالصين، وسعرها في السوق المصري 285 ألف جنيه.

السيارة شيري تيجو 3

تضم السيارة محركاً بسعة 1600 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 126، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ساعة.

وبها ناقل سرعة أوتوماتيك CVT، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 6.7 لتر من الوقود.

بلد المنشأ للسيارة الصين، وسعرها في السوق المصرية يبدأ من 225.000 جنيه ويصل إلى 239.000 جنيه لأعلى فئة.